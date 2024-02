Nuove sanzioni europee contro Mosca

Il Consiglio Ue ha adottato oggi - in vista del secondo anno dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia - il tredicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti del regime di Putin. Sanzioni, comunica il Consiglio, rivolte a coloro che sono responsabili di perpetuare la guerra di aggressione illegale di Putin, non provocata, ingiustificata e di coloro che la sostengono in modo significativo.

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia la volontà di preparare una nuova controffensiva: “La difesa dell'Ucraina – afferma - è il compito numero uno. Continueremo con i successi nel Mar Nero. Non entrerò nei dettagli, ma stiamo preparando alcune sorprese per la Russia. Il sud è importante. La difesa dell'est, dove i russi hanno più di 200.000 soldati, è molto fondamentale. Non rimarremo fermi, ma dipende da molte cose".

Il presidente americano Joe Biden incontra a San Francisco la vedova e la figlia di Alexei Navalny, esprimendo "ammirazione per lo straordinario coraggio" dell'oppositore nella lotta contro la corruzione e per una Russia libera e democratica. Alla madre di Navalny è stato mostrato il corpo del figlio, ma le autorità rifiutano ancora di consegnarlo alla famiglia. Nei documenti medici che le sono stati mostrati, si dice che l'oppositore è morto per cause naturali.