Papa Francesco in Tv: "Ho bisogno degli amici. Non sono un santo"

Le guerre da fermare, i migranti da aiutare, la "madre Terra" da preservare, la vicinanza agli altri che è anche "toccare", il rapporto tra genitori e figli. Il futuro della Chiesa. Ma anche i gusti musicali dove il tango ha un posto speciale. E' una conversazione a tutto campo quella tra Papa Francesco e Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Un'ora di conversazione in tv, in cui Francesco è collegato dal suo appartamento a Santa Marta dove "ho deciso di andare, perchè ho bisogno degli amici. Non sono un santo". "Ci sono lager nella Libia", "dobbiamo pensare alla politica migratoria" e l'Europa deve farlo insieme, "l'Unione europea deve mettersi d'accordo" evitando che l'onere ricada solo su alcuni Paesi come "l'Italia e la Spagna", ha detto il Papa, ricordando le sofferenze dei migranti che attraversano il Mediterraneo, "ormai diventato un cimitero", per sfuggire alle guerre e alla fame.