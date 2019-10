Presidente Assad accetta l'accordo tra Putin e Erdogan

Il presidente siriano Bashar al Assad ha accettato in toto l'accordo tra Russia e Turchia sulla spartizione in aree di controllo e influenza tra truppe di Ankara e quelle di Mosca nel nord-est della Siria. Lo riferiscono media panarabi e siriani, citando fonti politiche a Damasco. Il portavoce di Putin ha sollecitato l'allontanamento dei curdi dal confine turco-siriano, altrimenti "saranno schiacciati dalla macchina militare turca". Intanto il commissario europeo Christos Stylianides da Bruxelles ribadisce che "il conflitto in Siria deve finire".