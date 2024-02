Russia: è morto Alexei Navalny. La madre "stava bene"

Il dissidente e principale oppositore russo Alexei Navalny, 47 anni, è morto in prigione. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di accertamento. Navalny era in una cella di punizione nella colonia penale nell'Artico. Incarcerato per motivi politici, aveva denunciato diversi gravi soprusi in questi tre anni di reclusione.

"Non voglio sentire alcuna condoglianza. Abbiamo visto mio figlio nella colonia penale il giorno 12, avevamo una visita. Era vivo, sano, allegro". Lo ha dichiarato sui social media la madre di Alexey Navalny, Lyudmila Ivanovna Navalnaya, stando a quanto riporta Novaya Gazeta.