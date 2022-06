Social Media Day compie il suo 12° anniversario

Oggi è il Social media Day, lanciato per la prima volta il 30 giugno 2010 dal sito specializzato americano Mashable. Il compito è quello di analizzare l'impatto social sulla comunicazione globale visto anche l'impatto di queste piattaforme sulla società e sul mondo del lavoro. Secondo uno studio di SmartinsIghts, oltre la metà della popolazione globale si connette ogni giorno ai social con un utilizzo medio di 2 ore e 27 minuti.

La prima piattaforma di social è stata Sixdegrees nel 1997, ma la prima moderna è stata Friendster nel 2002, utilizzata maggiormente in Asia. Poi Linkedin nel 2003, la prima piattaforma incentrata sul business. MySpace e Facebook sono stati lanciati nel 2004, ma la seconda ha riscontrato un maggiore successo. Subito dopo YouTube nel 2005 e Twitter nel 2006. Instagram è stato creato nel 2010 acquisendo fin dai primi mesi milioni di utenti, acquistata poi nel 2012 da Mark Zuckemberg che ha anche comprato la piattaforma di messaggistica Whatsapp nel 2014. L'aggiunta più recente all'elenco dei dei social media più utilizzati è TikTok. L'app è stata lanciata nel 2016 ed è diventata popolare soprattutto tra i giovani grazie alle sue funzionalità di musica e video.

Il mondo è in grado di connettersi velocemente con amici e familiari, ma anche con sconosciuti, in qualsiasi momento come mai prima d'ora. I social sono diventati un'enorme fonte di notizie, ma anche usati per fare acquisti, per la ricerca di influencer per le aziende e intrattenimento in generale. Può essere considerato come un luogo di svago e di leggerezza dove mettere like, ma anche per condividere foto e video.