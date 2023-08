Spagna: alla socialista Armengol la presidenza del Congresso

In Spagna, a tre settimane dalle elezioni politiche di fine luglio in cui nessuna coalizione è riuscita a ottenere una maggioranza sufficiente per formare il governo, la socialista Francina Armengol è stata eletta nuova presidente del Congresso dei deputati. Per la sua elezione in prima votazione è stato decisivo il sostegno dei sette deputati di Junts per Catalunya, il partito secessionista catalano di cui fa parte anche Carles Puigdemont. Il popolare Pedro Rollán è stato eletto nuovo presidente del Senato spagnolo. Sulla formazione del Governo regna ancora l'incertezza e non è esclusa la possibilità che si debba ricorrere a nuove elezioni.