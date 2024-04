Sparatoria in una scuola in Finlandia: morto 12enne, due feriti gravi

Un 12enne è morto in un attacco con un'arma da fuoco avvenuto martedì mattina all'interno di una scuola di Vantaa, vicino a Helsinki, la capitale della Finlandia. Altri due coetanei sono stati feriti gravemente. La polizia ha detto di aver arrestato il presunto autore dell’attacco: anche lui è un ragazzino di 12 anni, alunno della scuola, che è stato fermato dopo una breve fuga. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia l’attacco sarebbe stato compiuto con una pistola di proprietà di un parente dell’aggressore.

La scuola conta circa 800 studenti dai sette ai 15 anni. Al momento non si conoscono le cause dell’attacco e la polizia non ha avanzato ipotesi al riguardo. Secondo la legge finlandese una persona può essere giudicata responsabile di un reato solo dopo il compimento dei 15 anni: tutte le indagini che riguardano persone più giovani sono archiviate automaticamente.