Turchia: Erdogan battuto alle amministrative, l'opposizione vince anche a Istanbul e Ankara

Il premier turco Erdogan ha ammesso la storica vittoria dell'opposizione alle elezioni municipali turche. "Non abbiamo ottenuto ciò che volevamo", ha commentato il presidente. I socialdemocratici del Chp avrebbero infatti conquistato anche Istanbul e Ankara, secondo i dati preliminari. La proclamazione dei risultati finali è attesa per oggi. Il leader d'opposizione Ozel parla di evento "storico". Un morto e 12 feriti in incidenti scoppiati vicino alla città a maggioranza curda di Diyarbakir, nel sudest del Paese.

Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, dopo avere sconfitto il candidato sostenuto dal presidente Recep Tayyip Erdogan, ottenendo più del 51% dei consensi, canta vittoria: 'La giornata di oggi segna un momento cruciale non solo per Istanbul ma per la democrazia stessa. Mentre celebriamo la nostra vittoria, mandiamo al mondo un messaggio: è finito il declino della democrazia'. Mentre i risultati non erano ancora definitivi, durante la notte, in molti quartieri di Istanbul, i sostenitori del Chp hanno festeggiato la vittoria con fuochi d'artificio, musica e sfilando con bandiere turche.