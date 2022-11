Turchia: esplosione nella via centrale di Istanbul, morti e feriti

Forte esplosione nel centro di Istanbul, in Turchia, intorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia): sei persone sono morte e 81 sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalle autorità turche. È stato un "vile attentato", ha dichiarato il presidente turco Erdogan. "La nostra nazione - ha aggiunto - deve essere sicura che i responsabili della situazione saranno puniti come meritano". "Per ora, i primi accertamenti indicano che una donna ha avuto un ruolo in tutto questo", ha spiegato. È stato opera di "una kamikaze", ha confermato poi il vicepresidente turco. L'esplosione è avvenuta nel quartiere di Taksim, la via dello shopping, sulla sponda europea della città. Molte squadre sanitarie e di polizia sono state inviate sul posto. Nei filmati diffusi sui social - alcuni ripresi da telecamere di sorveglianza - si vede l'istante dell'esplosione sulla via pedonale, avvenuta apparentemente in mezzo ai passanti e subito dopo corpi insanguinati a terra.

Su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani scrive: "Immagini terribili da Istanbul. L'Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti. La nostra Unità di crisi sta monitorando la situazione e contattando i nostri connazionali".



— NEW FOOTAGE: CCTV video shows the moment of the explosion at Taksim square in Istanbul, Turkey. It seems the explosion was caused by a bag left on a bench. pic.twitter.com/EIW4oeNuhw — Belaaz News (@TheBelaaz) November 13, 2022