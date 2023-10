Ucraina: le forze speciali di Kiev sbarcano in Crimea

Le forze speciali ucraine sbarcano in Crimea: “Abbiamo inflitto una sconfitta agli invasori”, afferma soddisfatto il commando dell'Intelligence. Un obiettivo importante per la strategia e per la comunicazione: l'esercito di Zelensky rimette piede nei territori occupati dal 2014. Nella notte droni ucraini attaccano le regioni russe di Belgorod, Kursk e Bryansk, dove bombe a grappolo colpiscono 50 case. Lo riporta la Difesa di Mosca, parlando di “attacco terroristico” e di “31 velivoli neutralizzati”. Intanto il presidente Putin programma la sua prima visita all'estero dopo il mandato di arresto della Corte Penale internazionale: il 12 ottobre è atteso a Biskek, capitale del Kirghizistan, per incontrare l'omologo Japarov. Il leader ucraino si dice certo del sostegno di Usa ed Europa: “E' importante che i nostri alleati non siano stanchi e siano motivati come noi – afferma Zelensky –, so che ci sostengono”. Biden sente gli alleati Nato, tra cui la premier Meloni, con cui concorda: “Aiuti all'Ucraina finché serviranno”. Secondo Politico, l'Ue si starebbe preparando ad aprire i negoziati per l'adesione di Kiev prima della fine dell'anno. “Potrebbe diventare membro nel 2030 – afferma il presidente del Consiglio europeo Michel – se entrambe le parti faranno i loro compiti a casa”.