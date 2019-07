Vaticano: Matteo Bruni inizia l'incarico come nuovo direttore della sala stampa della Santa Sede

Inizia oggi l'incarico di Matteo Bruni alla direzione della sala stampa della Santa Sede. “Sono consapevole – ha scritto in una nota inviata alla stampa – del delicato e decisivo compito dell'informazione, e sono certo di trovare sostegno nei miei colleghi, di cui ho imparato a conoscere il valore e la professionalità in questi anni, intensi, di lavoro per la Santa Sede. Ringrazio il Santo Padre – conclude Bruni, che succede ad Alessandro Gisotti – per la sua fiducia e il Prefetto del Dicastero per la comunicazione, Paolo Ruffini, per il supporto del Dicastero, che so che non mancherà”.