Si celebra oggi la Giornata Internazionale per i Diritti Umani, quest'anno a tema “Dignità, libertà e Giustizia per tutti”. Diritti umani violati in molte parti del mondo - dalla Turchia all'Afghanistan – ma oggi il pensiero va a quanto sta succedendo in Iran, dove continuano le proteste, ma anche la recrudescenza del regime verso le nuove generazioni che chiedono libertà.

Il commento di Francesco Anfosso, Caporedattore di Famiglia Cristiana