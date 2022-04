Zelensky: "Putin vuole smembrare l'intera Europa centrale e orientale"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa il presidente russo Vladimir Putin di volere smembrare e ridisegnare i confini dell'Europa. "L'obiettivo finale della leadership russa non è solo quello di impadronirsi del territorio dell'Ucraina, ma di smembrare l'intera Europa centrale e orientale e assestare un colpo globale alla democrazia". Oleksiy Arestovych, consigliere di Zelensky, ritiene che la guerra in Ucraina potrebbe durare fino all'inizio dell'anno prossimo.

Gazprom ha completamente sospeso le forniture di gas a Polonia e Bulgaria. "Una grave violazione del contratto, equivale a un ricatto", dice il premier bulgaro Kiril Petkov. Ma il suo governo assicura di avere riserve di gas per almeno un mese. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen accusa: "È un altro tentativo della Russia di ricattarci. Siamo preparati per questo scenario. Gli europei sono uniti e solidali con gli Stati membri colpiti". Nessuna riduzione della fornitura all'Italia. Anche per l'Austria fornitura di gas natura dalla Russia "senza restrizioni". Ma il presidente della Duma Vyacheslav Volodin chiede che la fornitura di gas venga sospesa anche ad altri Paesi ostili.

Oggi non ci sarà un corridoio umanitario per evacuare i civili da Mariupol: lo ha detto il consigliere del sindaco, Petro Andryushchenko. Le forze russe stanno nuovamente attaccando l'acciaieria Azovstal. Bombardati nella notte con munizioni a grappolo il villaggio di Zaitseve e la comunità di Svitlodarsk, nella regione di Donetsk. Gli insediamenti di Marinka, Krasnohorivka, Vuhledar e Lyman sono stati continuamente bombardati con sistemi di artiglieria. Lo riferiscono le amministrazioni regionali militari e civili, citato da Ukrinform.

L'esercito russo ha affermato oggi di aver distrutto una "grande quantità" di armi consegnate a Kiev dagli Stati Uniti e dai Paesi europei in un attacco missilistico nel sud-est dell'Ucraina. "Gli hangar con una grande quantità di armi e munizioni straniere, consegnate alle forze ucraine dagli Stati Uniti e dai Paesi europei, sono stati distrutti con missili ad alta precisione Kalibr sparati dal mare nell'impianto di alluminio di Zaporizhia, nel sud-est dell'Ucraina, ha detto il ministero della Difesa russo.