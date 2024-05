11.300 italo-sammarinesi al voto tre volte in 24 ore

Nel servizio l'intervista al presidente del Comites-San Marino, Alessandro Amadei

Per molti residenti a San Marino il week end dell'8 e 9 giugno potrebbe essere un vero e proprio 'tour de force' elettorale. Non ci sono, al momento, dati ufficiali sui numeri ma prendendo a riferimento le ultime elezioni politiche italiane del 2022, è ipotizzabile che gli italiani, residenti a San Marino, aventi diritto al voto alle europee, siano oltre 11.300. Circa i due terzi di questi hanno doppia cittadinanza, italiana e sammarinese, e quindi saranno chiamati alle urne anche per le elezioni politiche sammarinesi. Inoltre una quota significativa dei circa 11.300 è chiamato alle urne per le elezioni amministrative italiane che si tengono in concomitanza con le europee. In definitiva ci sarà chi, nell'arco di 24 ore, voterà ben tre volte.

Dal presidente del Comites-San Marino, Alessandro Amadei, alcune informazioni utili e l'appello alla partecipazione: “I cittadini italiani residenti a San Marino voteranno recandosi alle urne in Italia, nel comune di iscrizione elettorale. Non si vota per corrispondenza. come alle politiche. Faccio un appello al voto a tutti i concittadini italiani residenti a San Marino, anche perché il voto al Parlamento Europeo è l'espressione massima della democrazia, perché si tratta di un suffragio diretto. A maggior ragione, considerando il periodo storico in cui ci troviamo, l'esercizio del diritto di voto per decidere chi ci rappresenterà in Europa e per decidere la direzione, che l'Europa dovrà prendere”.

Nel servizio l'intervista al presidente del Comites-San Marino, Alessandro Amadei