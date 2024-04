75 anni del COE, il messaggio di Nicolini sul valore del dialogo inteculturale

Il video messaggio di Marco Nicolini

Il messaggio del Capo-delegazione all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Marco Nicolini

"Chi visita San Marino ed entra in Città per Porta della Murata Nuova, troverà alla propria destra la Cappella di Sant’Anna la quale, sul tetto, reca i simboli delle tre grandi religioni monoteiste, che furono scolpiti su pietra in occasione del 70mo anniversario del Consiglio d’Europa. Il dialogo interreligioso e interculturale è da sempre importantissimo per la Repubblica di San Marino, indipendentemente dal colore politico delle maggioranze che governano il Paese. Durante l’ultimo semestre di Presidenza di San Marino del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nel 2007, il dialogo fra le diverse culture fu uno degli auspici proposti dal nostro Ministero degli Esteri, tanto da promuovere una conferenza europea che divenne una pietra miliare nello sviluppo del dialogo interculturale. San Marino può a volte permettersi di non schierarsi totalmente e di rimanere territorio neutrale per i momenti bui, in cui la mediazione risulta difficile. Questo è il valore che la Repubblica di San Marino può aggiungere al Consiglio d’Europa, una straordinaria organizzazione a difesa dei diritti umani di cui San Marino ha bisogno, ma che – in dati frangenti – può ugualmente necessitare di San Marino".

La II Sessione si è aperta ieri con i dibattiti in procedura d'urgenza, in testa, sul contrasto al regime totalitario di Vladimir Putin. Oggi si torna a guadare ai conflitti in atto: Marco Nicolini assume nuovamente la Presidenza nel dibattito sul sostegno alla ricostruzione dell'Ucraina. Nei cinque giorni di lavoro, temi attuali e prioritari: crisi climatica, ambiente, democrazia e stato di diritto, tutela dei minori dalla violenza online, fino al ruolo del COE nel prevenire la catastrofe umanitari a Gaza.