Accordo di Associazione all'Ue: conclusi i negoziati, la soddisfazione di Beccari

Nel video le interviste al Vicepresidente della Commissione Europea, Maroš Šefčovič, al Segretario agli Esteri Luca Beccari e al Primo Ministro di Andorra, Xavier Espo

“Oggi è una bellissima giornata per l'Europa e per la gente di Andorra e San Marino”. Sono le prime parole pronunciate dal Vicepresidente Esecutivo della Commissione Ue Maroš Šefčovič nella conferenza stampa a Bruxelles, con il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari e il Primo Ministro del Principato di Andorra Xavier Espot, che ha ufficializzato la conclusione del negoziato per l'Accordo di Associazione dei due piccoli stati con l'Unione Europea. E' un'intesa ancora più avanzata, ha dichiarato Šefčovič, rispetto a quella sullo Spazio Economico Europeo con Norvegia, Islanda e Liechtenstein: “Siamo molto felici – ha commentato il Vicepresidente della Commissione Ue - che con questo accordo si possano intensificare le relazioni con San Marino e Andorra che diventano più vicini alla famiglia europea. Si aprono nuove possibilità per i cittadini sammarinesi che con l'accordo potranno avere accesso al più grande mercato del mondo. E' un buon giorno per ciascuno di noi. I vostri negoziatori sono stati molto in gamba e abbiamo trovato un accordo che rispetta le dimensioni e le specificità dei paesi, con benefici per tutte e tre le parti coinvolte". Sefkovic, oggi stesso, ha presentato il testo frutto dei negoziati al Consiglio Europeo e ha riferito di aver ottenuti incoraggianti commenti da oltre una dozzina dei paesi membri ipotizzando una approvazione dell'organismo entro il primo semestre 2024.

Entusiasta il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari: “Credo che San Marino, con questo accordo, abbia raggiunto il massimo livello di relazioni con l'Unione Europea che si poteva immaginare. Quando è iniziato il mio mandato nel 2020 e ho visto le distanze che c'erano sul piano negoziale, ero preoccupato. Poi, lavorandoci, col tempo siamo riusciti a trovare buoni compromessi, o meglio, delle intese sui vari aspetti, compreso l'accordo finanziario che è stato sicuramente il più complicato. Adesso stiamo dando a San Marino una grande opportunità che bisogna sapere cogliere ”.

Grande soddisfazione per la conclusione del negoziato anche da parte del Primo Ministro di Andorra Xavier Espot. “Siamo due paesi enclave di paesi membri dell'Unione Europea, l'Italia per San Marino, Spagna e Francia per noi. E il fatto di avvicinarci ad uno spazio più ampio con molti più paesi, alla fine ci rende meno dipendenti dagli stati a noi vicini e rafforza la nostra sovranità e indipendenza. Per questa ragione io penso che sia per Andorra che per San Marino è una grande opportunità, per le nostre imprese, i nostri lavoratori e i nostri giovani, ed è anche una grande opportunità per il nostro tessuto economico, nel senso che si favorirà l'insediamento di imprese ad alto valore aggiunto”.





qui il video integrale della conferenza stampa a Bruxelles: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-250620