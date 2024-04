Accordo di associazione: il 7 maggio la consegna del testo, sarà divulgabile

E' un passaggio atteso da molti quello del 7 maggio prossimo: data di consegna del testo pilota dell'Accordo di associazione con l'Unione Europea. Lo rende noto il segretario agli Esteri, Luca Beccari, in Commissione. In quella data, infatti, Beccari sarà a Bruxelles. Il testo sarà in inglese, ma sarà divulgabile. Si tratta, spiega, di una tappa “fondamentale”. E sarà l'occasione per avere nuovi aggiornamenti sull'agenda relativa alla firma.

Diversi i temi al centro del dibattito in Aula. A partire dalle residenze fiscali non domiciliate: i commissari di opposizione si fanno portavoce delle recenti perplessità dei sindacati in merito all'ampliamento, tramite circolare amministrativa, della gamma di strutture che, per queste residenze, prevedeva solo hotel a cinque stelle, non presenti sul Titano. Per Libera è “inqualificabile” che si sia andati al di là di quanto deciso dal Consiglio. Rf parla di una “presa in giro”. Per Rete è grave che una circolare smentisca quanto deliberato dall'organo parlamentare. “Siamo fuoristrada”, replica Beccari assicurando che l'obiettivo è, semplicemente, quello di “rendere possibile l'utilizzo di più strutture che offrano lo standard cinque stelle in territorio”. E apre alla possibilità di modificare la circolare.

In comma comunicazioni anche la questione Rtv, con la richiesta di chiarimenti sulla situazione, da Repubblica Futura. “Quest'anno c'è una perdita significativa – spiega il Segretario – che non compromette il funzionamento” dell'emittente, ma “che richiede grande attenzione”. Oltre al mandato al CdA per predisporre un piano industriale pluriennale, Beccari parla della disponibilità dello Stato e del socio Rai di “accompagnare questo periodo con interventi che permettano di superare il periodo di squilibrio”, con una razionalizzazione dei costi senza tagliare il personale. “Abbiamo preso contatti immediati con Rai - conclude – e siamo in attesa di un incontro con l'amministratore delegato”.