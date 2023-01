Accordo di associazione UE, Psd: "2023, inizio di una nuova era"

Da sempre il Psd combatte per l'Europa e dopo aver riaccolto a braccia aperte Movimento Democratico nel suo ritorno a casa, è pronto a dare nuovo slancio a valori mai abiurati, neppure quando – nell'anno della Brexit – il dilagare di populismo e sentimenti antieuropei facevano presagire la fine del sogno dell'Unione. Ma il progetto non è fallito e – rimarca il Psd – non solo nessun altro Stato ha seguito la scelta dei britannici, ma la Croazia, nostro paese amico, è entrata nello spazio Schengen e ha adottato la moneta unica europea. Ha capito che la piena integrazione porta vantaggi, al contrario del Regno Unito, che – continua il Psd - subisce i danni della sua scellerata scelta «sovrana» di isolarsi.

La storia insegna, e il Partito dei Socialisti e Democratici ne ripercorre le tappe, fino alla rielezione del compagno Lula alla presidenza del Brasile, con cui si congratula. Battuto il leader di estrema destra Bolsonaro, per il neo presidente “ha vinto la democrazia”. Oggi che “il ciclo populista e reazionario è arrestato, se non battuto”, il Psd ribadisce le sue idee rispetto alla visione europeista, e parla del 2023 come l’anno in cui San Marino potrà concludere il negoziato europeo e sancire l’inizio di una nuova era attraverso il raggiungimento dello status - non ritenuto definitivo - di paese associato.

È con questo spirito che si avvia verso il Congresso di primavera, mentre i compagni del PS si preparano – domenica 22 gennaio – a celebrare l'Assemblea Generale degli Aderenti, chiamata ad esaminare ed approvare il nuovo Statuto e nominare la Direzione. Tappa resasi indispensabile – come ha sottolineato lo stesso garofano in una nota – per risvegliare il partito, caduto per troppo tempo in un letargo inspiegabile e dannoso. Una ripartenza, dunque, per non farlo morire, valorizzando storia, cultura e migliori tradizioni del Socialismo Libertario.