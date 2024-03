Accordo Ue e Commissione riforme istituzionali nel Consiglio della 'Reggenza'

Fissata la prossima sessione del Consiglio Grande e Generale che si riunirà per sei giorni, dall'11 al 15 marzo e lunedì 18 marzo. Tra i comma di rilievo all'ordine del giorno, la presentazione del Documento Programmatico sull'implementazione dell'Accordo di Associazione con l'Unione europea. Numerosi i decreti in ratifica e i progetti di legge in prima lettura. Si aprirà inoltre un dibattito per l'istituzione di una commissione speciale sulle Riforme Istituzionali.

Nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo la seduta sarà interrotta per procedere all'elezione dei Capitani Reggenti per il semestre aprile - ottobre 2024.