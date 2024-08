Adolfo Urso: "Vogliamo annunciare l'arrivo di reattori nucleari entro l'anno"

Nel video gli interventi di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy

Braccia aperte, anzi spalancate al nucleare: le apre il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che vorrebbe annunciare l'arrivo di reattori di terza generazione entro l'anno. "Una volta, ha detto, il freno all'investimento in Italia era il costo del lavoro e gli scioperi, ma nessuno ne parla più. Mi parlano tutti, invece, del costo dell'energia".

Rivendica le scelte industriali compiute dal suo governo, che ha evitato chiusure aziendali, dice Urso. Inevitabile il riferimento a Stellantis, chiamata a prendersi le proprie responsabilità. Le filiere produttive e l'occupazione saranno rafforzate grazie agli impianti auto cinesi, aggiunge, il governo è contro chi pensa di aggirare le barriere daziarie assemblando i prodotti nel nostro continente.

A margine dei suoi impegni al Meeting, l'incontro privato col Segretario di Stato all'Industria Rossano Fabbri. In mezzora circa hanno parlato di crisi aziendali e della loro gestione, col metodo di lavoro italiano che può anche ispirare quello sammarinese, improntato alla trasparenza, di aerospazio, di cooperazione, per il ministro Urso San Marino può essere partner efficace per le opportunità economiche del territorio e non solo. I due ministri si sono dati appuntamento a Roma.

