Affluenza alle urne alle ore 15: trend in calo

Si registra un calo più marcato nell'affluenza alle urne delle ore 15 - rispetto ai dati della mattinata-, con 12.447 votanti, pari al 32,47% degli aventi diritto.

Questo dato segna un decremento del 2,03% rispetto alle rilevazioni del 2019. In particolare, il calo è dovuto principalmente alla diminuzione degli elettori Interni: 11.472 persone hanno votato, pari al 49,11%, segnando un calo dello 0,11% rispetto alle Elezioni Politiche precedenti. Alle ore 10 e 12, il trend era invece positivo. In controtendenza, gli elettori esteri mantengono un segno positivo: alle 15 avevano votato in 975, pari al 6,51% degli aventi diritto, con un aumento dello 0,36% rispetto al passato.

A pesare sul trend in calo, l'aumento significativo degli aventi diritto di voto rispetto a 5 anni fa, passati da un totale di 34.538 ai 38.338 di quest'anno. In particolare i votanti esteri, cresciuti da 11.797 a 14.979 mentre gli Interni da 22.741 a 23.359.



Tra i Castelli, Chiesanuova si distingue come il più virtuoso, con un incremento del 4,46% dei votanti. Al contrario, Faetano registra il dato peggiore con un calo del 5,26%.