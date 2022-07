Al via il Consiglio di luglio: Europa, Banca Centrale e lavoro al centro del dibattito

Di Accordo di Associazione si parlerà in Consiglio, con il riferimento in aula del Segretario agli Esteri, cui seguirà il dibattito. I lavori si apriranno domani. In agenda anche la relazione di Banca Centrale sull'attività svolta e l'andamento del sistema finanziario nel 2021. Poi, una serie di ratifiche, fra cui l'accordo appena siglato tra Governo e sindacati per il superamento del precariato nella PA. Sotto la lente anche decreti, come quello relativo agli interventi per l'occupazione, la formazione e le politiche attive del mondo del lavoro. Nella sessione di Luglio approda anche un progetto di legge in prima lettura, relativo alla riforma del Comitato Sammarinese di Bioetica. Il Consiglio dovrà inoltre esprimersi su 6 Istanze d'Arengo, tra le quali figura la richiesta di abolizione definitiva del green pass a San Marino.