Albania al voto: Rama verso il terzo mandato. Rondelli: "Clima elettorale disteso"

Albanesi alle urne, ieri, per le elezioni politiche. Il premier socialista Edi Rama si avvia verso la sua riconferma alla guida del Paese, per un terzo mandato consecutivo. A differenza degli Exit poll che ieri sera davano un testa a testa fra maggioranza ed opposizione, dallo scrutinio delle schede nel 33% dei seggi elettorali, il partito di Rama avrebbe ottenuto il 49,4%, con 10 punti di vantaggio dal Partito democratico, principale formazione di centro destra guidata da Lulzim Basha, ex primo cittadino di Tirana e delfino del leader storico Sali Berisha. Con i voti del Movimento socialista per l'integrazione, l'opposizione raggiungerebbe solo il 46 per cento.

Sono tuttora in Albania per la missione di monitoraggio elettorale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, i Consiglieri sammarinesi Michele Muratori e Paolo Rondelli, osservatori internazionali in due team e in zone diversi: il primo prettamente impegnato in area Tirana, il secondo tra quartieri del centro della Capitale albanese e una zona di montagna nella provincia di Alessio.

Nel video il punto sugli esiti della missione, dal Consigliere Paolo Rondelli. "Clima elettorale diverso a seconda delle zone ma disteso. Problemi per l'identificazione elettronica degli elettori".