Alessandro Rossi e Milena Gasperoni sono i nuovi Capitani Reggenti

A San Marino oggi è il giorno della Reggenza: Alessandro Rossi e Milena Gasperoni salgono alla Suprema Magistratura.

La cerimonia si apre, come di consueto, con l'alzabandiera in Piazza della Libertà. Il Corteo militare si sposta poi a Palazzo Valloni, dove avviene l'omaggio del corpo diplomatico e consolare accreditato con le rituali presentazioni e strette di mano, chiuse dall'oratore ufficiale: Sua Eccellenza Ian Borg, Ministro degli Affari Esteri ed Europei e del Commercio della Repubblica di Malta.

Quindi l'indirizzo di saluto alla Reggenza da parte del Nunzio Apostolico e il discorso di ingresso dei Capitani Reggenti eletti.

Dal Valloni il Corteo si distende dunque lungo le contrade del centro fino a Palazzo Pubblico per l’incontro con la Reggenza uscente. Pochi minuti di colloquio e il corteo si ricompone per sfilare verso la Basilica del Santo e lì assistere alla Messa. Al termine della funzione religiosa, il ritorno a Palazzo Pubblico per l’ultimo atto, il passaggio dei poteri, culmine della cerimonia. Ma prima l’orazione ufficiale.

Infine la formula di giuramento in latino, letta dal Segretario di Stato agli Interni e lo Scambio del Collare di Gran Maestro dell’Ordine di San Marino. L'Inno Nazionale chiude le celebrazioni.