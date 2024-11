Alice Parma ospite del Comites: "Solleciteremo il governo ad aprire un Tavolo Bilaterale sull'irrisolto"

La candidata consigliera regionale del Partito Democratico, Alice Parma a confronto con il Comites San Marino: “Solleciteremo il governo ad aprire un Tavolo Bilaterale per risolvere il caso dell’iniqua doppia tassazione che l’Agenzia delle Entrate sta richiedendo a qualche migliaio di pensionati ex frontalieri, - ha detto - per far riconoscere diritti e assistenza sanitaria ai soggiornanti a la restituzione della cittadinanza italiana a chi ha scelto di acquisire quella sammarinese”.

Questioni che da tempo segue anche il deputato Pd, Andrea Gnassi, presente all'incontro con il presidente del Comites, Alessandro Amadei, il membro dell’esecutivo Marina Rossi e diversi esponenti e pensionati che hanno rappresentato una serie di paradossi cui l'ex sindaca di Santarcangelo si è impegnata di farsi carico personalmente. Il Comites da anni chiede all’Italia un accordo bilaterale con San Marino che preveda un dialogo fra Inps e Iss per la copertura sanitaria e assicurativa.