Alleanza Riformista ha incontrato al Grand Hotel di Riccione i neo-cittadini sammarinesi

Nel video l'intervista ad Alessandro Mancini

Circa un centinaio – riferiscono gli organizzatori – i sammarinesi residenti nel circondario che di recente hanno ottenuto la cittadinanza con la sanatoria del 2021 e che hanno risposto all'invito rivolto loro da Alleanza Riformista, per un evento al Grand Hotel di Riccione. I consiglieri Denise Bronzetti e Alessandro Mancini sono intervenuti rispondendo anche alle domande inerenti soprattutto la revisione della legge sulla cittadinanza. Come noto l'evento è stato al centro di polemiche da parte delle opposizioni e di una interrogazione di Repubblica Futura, sulle modalità di reperimento delle anagrafiche dei neo-sammarinesi a cui è stato spedito l'invito.



Nel video l'intervista ad Alessandro Mancini.