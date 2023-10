Alleanza Riformista su dimissioni Simoncini: “Dimostrata sensibilità istituzionale”

“Ci siamo rimessi alle sue legittime valutazioni”, così, in una nota, Alleanza Riformista commenta la lettera di dimissioni presentata alla Reggenza dal consigliere Giacomo Simoncini. “La presunzione di innocenza e il garantismo – spiega il gruppo politico – rappresentano valori che non possono essere piegati alle logiche della sterile polemica politica”. AR quindi prende atto della decisione che dice di apprezzare “per la sensibilità istituzionale dimostrata”. Stigmatizza però “l’atteggiamento di chi ha tentato di strumentalizzare vicende processuali non ancora giunte a conclusione per biechi calcoli politici”. E fa diversi esempi del recente passato in cui nessuno ha “invocato alcuna questione morale”. Alleanza Riformia auspica infine che classe politica si doti di un codice di condotta da adottare in questi casi.