Alleanza Riformista su RF: "Essere sempre i soli nei pensieri dei 'migliori' non capita a tutti"

In una nota, Alleanza Riformista scrive: "La persistente attenzione che Repubblica Futura rivolge al progetto politico di 'Alleanza Riformista' ci onora, ci inorgoglisce, ci fa sentire più importanti e determinanti probabilmente di quel che siamo. Dovremmo, in effetti, ringraziarli per l’enfasi pubblicitaria che la raffinata macchina comunicativa di RF ci dedica. Essere, sempre, i soli nei pensieri dei 'migliori' non capita a tutti. Una attenzione che meriterebbe, però, un supplemento di analisi magari dal punto di vista psicologico. È possibile, se non probabile, che ne verrebbero fuori delle belle. Raccoglieremmo spunti utili a comprendere il perché siamo diventati l’ossessione, senza incorrere in alcun rischio di smentita, di alcuni esponenti di quella forza politica. Evitando di scomodare Sigmund Freud, limitandoci ad una indagine casereccia, abbiamo subito trovato un elemento chiarificatore. Spulciando nel corposo diluvio di vignette, di offese e di delazioni regalatoci è stata quantomai rivelatrice la recente testimonianza social del Consigliere Andrea Zafferani".

