Alleanze e posizionamenti: week-end cruciale per sciogliere i nodi nell'area di centro-sinistra

Forze politiche concentrate sui programmi? Questo sembrerebbe l'orientamento più o meno esplicitato negli ultimi giorni da alcuni partiti, ma resta difficile pensare che il gioco delle alleanze si possa collocare in secondo piano in questo momento.

Ieri Libera non ha mostrato titubanze o cambi di rotta: in lista con il PS, in coalizione con il PSD. Partito dei Socialisti e dei Democratici che invece dal canto suo afferma che “si sta adoperando per trovare una soluzione politica che possa essere di soddisfazione per tutti”. “In queste ore si susseguono gli incontri – confermano da Via Rovelino - ed entro il fine settimana verranno sciolti tutti i nodi su posizionamento e alleanze”. Anche Libera rimanda ai prossimi giorni e in particolare alla riunione del Direttivo previsto per lunedì, la definizione precisa degli ultimi passaggi.

In Via delle Scalette, intanto, il clima è quello dell'attesa, fermi sulle posizioni già espresse in riferimento all'asse con Alleanza Riformista ma sempre aperti al confronto con le varie forze, in primis sui punti programmatici. In giornata confermate ancora un paio di interlocuzioni con Libera e Psd: difficile la strada della grande coalizione, tra le ipotesi più plausibili c'è quella delle due coalizioni ma nulla è scontato. Per la Dc il momento è comunque strategicamente importante per costruire. Riuscire a farlo bene, senza conflitti e toni accesi, - mandano a dire - consentirebbe al Paese di trarne il giusto vantaggio.