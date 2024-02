Alleanze e visioni per il futuro: il PDCS definisce la rotta verso la prossima legislatura

Obiettivo: stabilità. Il Pdcs riunisce la Direzione dopo gli incontri con tutte le forze politiche e definisce la rotta verso la prossima legislatura, puntando su collaborazione e innovazione. Dal confronto con gli alleati di Governo, al netto di differenti valutazioni e scelte, emerge la volontà di consolidare, o mantenere, una collaborazione con Via delle Scalette anche nel prossimo futuro. Riguardo ai partiti di opposizione, se con qualcuno si registrano distanze significative, altri hanno invece espresso disponibilità a provare di costruire un percorso politico su base programmatica, che possa portare ad una possibile collaborazione nella prossima Legislatura. La Direzione del PDCS evidenza come il quadro politico, in questa fase, “sia ancora mutevole e necessiti di ulteriori elementi e passaggi per una sua maggior definizione e chiarezza”.

Viene comunque riscontrata la volontà, da parte di tutte le forze del Consiglio, di impegnarsi per trovare una sintesi ed un percorso condiviso, per concludere la Legislatura ordinatamente, svolgere in maniera costruttiva i prossimi lavori parlamentari, nominare la Reggenza, e avviare un percorso di confronto sulle Riforme Istituzionali, considerato non rinviabile. Tutto il partito, dalla base ai membri di Governo, è chiamato a fornire contributi e suggerimenti sui punti programmatici, per continuare il confronto con le forze politiche disponibili.

Solo qualora ci siano sintonia e condivisione degli obiettivi – conferma la Direzione – si potrà ragionare su possibili coalizioni e percorsi strutturati per la formazione del nuovo Governo. Tenendo, quale base di riferimento, l’attuazione dell’Accordo di Associazione all’UE.

