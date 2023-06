Amazon Web Services. Righi: "Ora tradurre la volontà in fatti concreti"

Dopo una serie di ritardi politici “inspiegabili” - citando le parole di qualche mese fa del Segretario all'Industria, principale promotore del progetto - il dossier Amazon Web Services torna al centro delle attività del Governo. Con una recente delibera si stabiliscono tempi e obiettivi per accelerare sul piano che dovrà portare alle digitalizzazione del Paese, dopo l'ormai noto memorandum.

Si tratta di "costruire la San Marino del domani", dice il segretario Fabio Righi. La delibera "rimette in asse il percorso". "La volontà - prosegue - oggi è stata espressa e dobbiamo tradurla in fatti concreti. Quindi trasformare la più antica Repubblica del mondo in quella tecnologicamente più avanzata".

Tra i mesi di luglio e agosto si dovrà lavorare alle policy necessarie non ancora disponibili a San Marino e a un'analisi del piano già presentato. Per poi, sempre ad agosto, far partire un primo progetto. E al contempo riaprire i tavoli di confronto. Discorso a parte quello delle consegne. Il percorso con Amazon Web Services "è funzionale - spiega Righi - anche alla risoluzione di quel problema".

Nel servizio l'intervista al segretario di Stato all'Industria Fabio Righi