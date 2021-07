Ambasciatore Cadelo: "Una medaglia di San Marino a queste Olimpiadi sarebbe la realizzazione di un sogno"

sentiamo Manlio Cadelo

"Con grande gioia ospito le istituzioni sammarinesi all'interno della nostro piccola-grande Ambasciata di San Marino in Giappone. Sono due anni che non salgo sul Titano e non vedo l'ora di tornare. Probabilmente lo farò il prossimo anno. Intanto siamo qui per un grande evento come le Olimpiadi, io credo nei sogni e la mia speranza è che San Marino lasci un segno indelebile qui in Giappone". Così l'Ambasciatore Cadelo.

