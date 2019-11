Ammesse tutte le liste

Questa mattina si è riunita la Commissione Elettorale per compiere le verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti, previsti dalle norme, riguardo all'ammissione di liste, coalizione e candidati alla consultazione elettorale. Liste tutte ammesse. Mentre tra i candidati soltanto uno, inserito tra le fila di Elego, non potrà prendere parte alla competizione elettorale perché non in regola con il requisito dell'età anagrafica, ovvero il compimento dei 21 anni di età richiesti dalla legge prima della data dell'8 dicembre.



Effettuato anche il sorteggio dell'ordine con il quale le liste, comprese le due coalizzate, verranno indicate sulla scheda elettorale, sui manifesti che verranno affissi nel Castelli della Repubblica e sulla pubblicazione cartacea che verrà distribuita nelle case dei sammarinesi. Sorteggio effettuato alla presenza dei delegati di tutte le liste. Per legge il primo posto viene assegnato alla coalizione e in questo caso a Domani in Movimento come unica coalizione in lizza. Sorteggiato, invece, all'interno di DiM l'ordine delle due liste che la compongono: prima Domani Motus Liberi, poi Rete. A seguire l'ordine delle altre 5 liste che si presentano singolarmente e sono: Elego, Repubblica Futura, Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Libera e Noi per la Repubblica.



Domani a Palazzo Pubblico, l'incontro con i delegati delle varie liste per prendere in esame, tra le altre cose, anche gli adempimenti riguardanti i viaggi pre-elettorali all'estero.