Appello CSIR: subito lo statuto dei frontalieri

Sentiamo Giuseppina Morolli e Paride Neri

Il Consiglio Sindacale Interregionale San Marino, Emilia Romagna e Marche si è riunito questa mattina al cinema Tiberio di Rimini ed ha rivolto a Governo e forze parlamentari un appello: "riaprire il confronto per arrivare allo Statuto dei lavoratori di confine, per definire per via legislativa il riconoscimento giuridico dei frontalieri".

A 24 anni dalla sua nascita l'organismo sovranazionale che riunisce i sindacati di San Marino, dell'Emilia Romagna e delle Marche, ha ripercorso le tappe di una lunga storia ed insieme indicato il nuovo orizzonte d'impegno per difendere i diritti dei 5.900 frontalieri occupati sul Titano. Diritti contenuti nella "guida al lavoro frontaliere" che il CSIR ha presentato questa mattina. Un opuscolo che elenca le regole basilari sulle condizioni contrattuali, i diritti, le norme previdenziali, il trattamento fiscale dei frontalieri. Presidente e vice presidente hanno sottolineato l'importanza della ratifica del decreto 47 con il quale San Marino ha deliberato la rimozione del vincolo di residenza per l'utilizzo dei permessi lunghi, previsti per i genitori i cui figli non autosufficienti necessitano di assistenza.

Nel video l'intervista a Giuseppina Morolli, presidente CSIR e Paride Neri, vice presidente CSIR