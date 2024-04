Asili nido: rinnovata la convenzione con le strutture private per l’infanzia

Rinnovata la convenzione con le cinque strutture private sammarinesi per la prima infanzia, accreditate all'accoglienza di bambini individuati dal Servizio Pubblico secondo graduatoria: accordo siglato nel pomeriggio dal Segretario di Stato per l'Istruzione Andrea Belluzzi e il Direttore Scuola dell'Infanzia e Nido per l'Infanzia Francesco Giacomini. La convenzione determina gli obblighi del gestore e gli impegni dell’ente pubblico, le regole di accesso alle strutture, le condizioni per l’iscrizione, le rette e i contributi pubblici riconosciuti. "E' stato riconosciuto dalle istituzioni - ha spiegato il Segretario Belluzzi - il determinante ruolo sussidiario degli asili privati per famiglie e giovani coppie con bambini piccoli. Il rinnovo della convenzione - sottolinea - è un atto a sostegno della natalità e del welfare del Paese”.