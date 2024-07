Aspra polemica tra RF e AR che difende Gian Nicola Berti

In attesa del giuramento del nuovo Governo, previsto giovedì 18 luglio, si scalda il dibattito politico, fuori dall'aula. Repubblica Futura, commentando negativamente la risposta del Segretario di Stato agli Interni Gian Nicola Berti, a una interrogazione sul cocktail di Riccione per i neo sammarinesi, in pre campagna elettorale, lo definisce il “Ventriloquo della Parva Domus”, poiché scritta in terza persona parlando di sé stesso e sottolineando che è arrivata dopo tre mesi e mezzo e quindi ben oltre i 30 giorni previsti, come tempo massimo.

Rf esprime dunque l’auspicio che il prossimo inquilino della Parva Domus abbia stile e voglia di rispettare regole e prassi istituzionali affinché il peso e la valenza democratica di interpellanze ed interrogazioni non siano svilite e calpestate da un “improvvisatore ventriloquo” qualunque.

Toni aspri, dunque, sia pure espressi ironicamente a cui replica, altrettanto ironicamente ed aspramente Alleanza Riformista. “Rivendichiamo e apprezziamo tutto ciò che Gian Nicola Berti ha realizzato alla guida della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, e – scrive AR - cogliamo l'occasione per ringraziarlo ancora una volta per il suo operato che, in meno di un anno, ha permesso di raggiungere importanti risultati. Probabilmente è proprio questo che – afferma AR - ha dato fastidio a Repubblica Futura, e non riescono a darsi pace.

I fasti e il modo di governare di RF - conclude AR - sono ancora ben impressi nella memoria e nel portafoglio dei cittadini sammarinesi”.

Domani Motus Liberi, dal nuovo ruolo di opposizione, fa notare intanto, dopo i primi dibattiti in Consiglio, che la maggioranza mostra sin da subito una evidente difformità di vedute e di impostazione, visto che i partner di governo non hanno perso occasione di scontrarsi in un botta e risposta per il primato della leadership.