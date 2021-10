Audizione AASS in Congresso: si ragiona sul piano tariffario

Seduta del Congresso di Stato dedicata a fare il punto sui recenti incontri romani, in testa, quello delle delegazione di Governo al Ministero della Salute per negoziare soluzioni rispetto all'obbligo del green pass per i vaccinati sammarinesi con Sputnik, ma anche quello con l'amministratore delegato Rai Carlo Fuortes e che ha visto a tema il passaggio alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale dell'Emittente di Stato. In audizione, poi, l'Azienda di Stato per i Servizi: attenzione della politica sul piano tariffario, con un confronto fra i dati interni rispetto al mercato globale, in un contesto in costante mutamento, anche alla luce del forte rincaro delle materie prime.