Banca Centrale: unanimità in aula su tre votazioni

Consiglio Grande e Generale

Su Banca Centrale il Consiglio ha raggiunto l'unanimità in tre votazioni. La prima per la riconferma di Giacomo Volpinari nel Consiglio Direttivo. Rete, a cui spettava l'indicazione del nominativo, l'ho ha infatti riproposto nonostante avesse rassegnato le dimissioni. L'aula si è espressa in maniera unanime, così come per il gradimento ad Andrea Vivoli per il ruolo di Direttore Generale. Tutti d'accordo anche su un ordine del giorno, inerente Bcsm. Impegna il governo a presentare entro giugno alla Commissione Finanze il pdl di modifica dello Statuto. Definite anche le tempistiche per procedere al confronto sul testo: entro marzo prevista una prima discussione in commissione sulle linee guida generali. La versione originaria del documento era stata presentata da RF che l'ha ritirato dopo aver raggiunto l'intesa su una versione modificata e concordata con tutti i gruppi consiliari. Tra le nomine, prima della chiusura della seduta, anche quella di Monica Francioni, quale Segretario Generale della Commissione Nazionale Sammarinese per l'Unesco.