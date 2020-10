Banca Cis al centro dei lavori, gruppi consiliari ripartiti nelle sale di Palazzo - LEGGI LA RELAZIONE

Si apre la lunga seduta per il Consiglio Grande e Generale con diverse convocazioni serali: in apertura i Capitani Reggenti hanno dato lettura della decisione assunta dall'Ufficio di presidenza riunito in mattinata: ha infatti ritenuto di procedere per il momento con una presenza limitata in aula, circa il 50 per cento dei gruppi, mentre i restanti parlamentari sono distribuiti nelle varie sale di Palazzo Pubblico, almeno durante le fasi di discussione. Sale ripartite in accordo tra i vari gruppi.

Lavori che vedono in apertura la relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sulle presunte responsabilità politiche e amministrative che hanno coinvolto banca Cis: viene letta dal Presidente Gerardo Giovagnoli che si alterna ai commissari, da tutti loro controfirmata. Contestualmente viene resa pubblica sul sito del Consiglio Grande e Generale.

Sarà discussa giovedì. Arriva in Aula per l'approvazione anche la seconda variazione di Bilancio all'esame del parlamento subito dopo il dibattito sul Cis.





All'ordine del giorno una serie di nomine rimaste in sospeso dalla precedente seduta, tra cui il membro del Cda di San Marino Rtv; del Direttivo dell'Ente Giochi e il comitato sammarinese di Bioetica. In discussione 4 Decreti Legge e 2 Delegati, fra cui la modifica delle modalità di presentazione delle pratiche di concessione edilizia in sanatoria straordinaria. Tre, infine, i progetti di Legge in prima lettura fra cui la disciplina dello Smart Working per cui sarà richiesta la procedura d'urgenza.