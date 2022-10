Beccari a colloquio con il Segretario Esecutivo UNECE: al centro le sfide dell'urbanizzazione sostenibile

Al via questa mattina i lavori della 83° riunione del Comitato UNECE a San Marino, chiamato ad affrontare questioni e sfide cruciali nella Regione Europa: lo sviluppo urbano e del territorio in chiave sostenibile. Il Titano ospita fino al 6 ottobre rappresentanti di Governo, sindaci ed il gotha dell'architettura. A Palazzo Begni, il primo atto istituzionale della giornata di apertura con l'incontro tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Segretario Esecutivo UNECE e Sottosegretario all'ONU, Olga Algayerova. L'occasione per fare il punto sulle tematiche al centro dell'evento di caratura internazionale, e che si pone come valida occasione di confronto e di crescita per l'approfondimento di discussioni relative ad un'urbanizzazione sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

Nel video le interviste al Segretario Esecutivo UNECE e Sottosegretario all'ONU, Olga Algayerova e al Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari