Bevere a confronto con la politica: al vaglio nuove configurazioni sia per la governance dell'Iss, sia per l'Atto organizzativo

Spending review, e verifica sul controllo di gestione e monitoraggio delle attività sanitarie per individuare sacche di spreco e i settori strategici in cui la sanità sammarinese possa rilanciarsi al di fuori dei confini e attrarre pazienti ad esempio dalle regioni limitrofe. Questo – va ricordato – l'obiettivo cui tende la consulenza affidata a Francesco Bevere. Ieri, nuovi incontri di aggiornamento tra il consulente e, separatamente, esponenti di maggioranza ed opposizione: al centro il lavoro di analisi e raccolta dati intrapreso per ridisegnare il comparto. Entro gennaio la relazione di Bevere sarà infatti presentata prima al Governo, poi in Commissione Sanità.









Confronti, dunque, con i quali tastare il polso della politica riguardo alle aspettative sul documento, tuttora in fase di stesura, anche alla luce delle recenti polemiche e prese di posizione di alcuni gruppi. “Le attuali criticità”, da risolvere con interventi decisi e mirati, “e le prospettive future per posizionarci sul mercato della concorrenza” – spiega il Segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta – sono i due filoni principali su cui verterà la relazione”. Senza escludere che possano farsi strada nuove configurazioni sia per la governance dell'Iss, quindi rimpiazzo del Comitato Esecutivo, sia per l'Atto organizzativo. Un rilancio che comunque nelle intenzioni di Bevere passerebbe anche dalla formazione di figure interne sammarinesi, in grado, un domani, di prendere le redini della gestione del sistema.