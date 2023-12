Bilancio 2024, le proposte di Rf contro il carovita: "Governo non ha fatto nulla, basta giochini"

Nel servizio le interviste ad Andrea Zafferani e Nicola Renzi di Repubblica Futura

“Il Governo non ha fatto nulla su inflazione, carovita e per dare risposte alle famiglie”: Repubblica Futura a tutto campo sui temi economici. Il partito di opposizione presenta 47 emendamenti alla manovra. Il dato economico-sociale che fa riflettere, per Rf, è il fatto che “anche per chi lavora sia ora difficile arrivare a fine mese”. C'è poi il tema del debito pubblico per il quale, rimarca, si deve guardare alla “sostenibilità”.

Da qui le proposte del partito nell'ambito della finanziaria, con emendamenti per posticipare il pagamento della quota capitale dei mutui a tasso variabile; misure sul fronte degli assegni familiari; sostegno alle retribuzioni con interventi fiscali e politiche mirate. Partito che chiede poi conto della mancata introduzione dell'Icee e spinge per un aumento della percentuale di sconto sulla Smac. A tutto ciò si legano le riflessioni sullo “sviluppo economico” con, sullo sfondo, il recente rating Fitch per San Marino. "Si sono fermati gli investimenti - dice Andrea Zafferani - e a dirlo è Anis. E' quindi necessario un pacchetto investimenti per sostenere la crescita delle imprese e un pacchetto per le piccole imprese. Il non aumento del rating è sintomo di criticità profonde".

Tra gli emendamenti quelli per il sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle bollette, scaglioni tariffari “più equilibrati”, insieme a un piano per l'autonomia energetica. Misure che, per il partito, possono dare una risposta anche al problema cronico della denatalità. “Basta giochini politici”, rimarca Rf che commenta l'emendamento Dc-Libera sull'Europa. "Siamo convinti - afferma Nicola Renzi - che, più che stare in Parlamento, ciascuna forza politica debba fare la sua parte, analizzare l'accordo per come è stato concluso e spiegare a tutti i sammarinesi le opportunità. perché l'accordo è di tutti i cittadini e non di una o dell'altra forza politica".

