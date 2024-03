Bonaccini: "Con San Marino un rapporto di amicizia, contento del percorso europeo"

Stefano Bonaccini

Il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, torna a San Marino, su invito del Psd, e incontra prima gli esponenti di sinistra nella sede di Murata, poi i cittadini al teatro Titano. Focus sulle collaborazioni anche in campo europeo, in vista dell'accordo di Associazione del Titano. Il presidente Pd, che incassa la vittoria alle regionali in Sardegna, parla di una sinistra moderna fondata su giustizia sociale, lavoro sicuro che dia dignità e opportunità per le imprese. Una sinistra che garantisca salute e istruzione pubblica.

Poi il legame con San Marino: "un rapporto di amicizia - conferma il Governatore - non solo di vicinanza. Fondato da tante collaborazioni in campo turistico, rifiuti, salute, infrastrutture, lavoro, scuola". Contento che San Marino stia procedendo in questo percorso europeo.

Sentiamo Stefano Bonaccini

