Borgo Maggiore, il Capitano Bollini: "Puntiamo sulla sicurezza e a dare stimolo allo spirito di comunità"

Intervista a Barbara Bollini (Capitano di Castello di Borgo Maggiore)

È un bilancio positivo quello che il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini traccia sull'azione della Giunta nel 2023. Tanti i progetti realizzati, ma l'attività resta intensa. "La Giunta di Borgo Maggiore porterà avanti nel 2024 i progetti che erano nella propria candidatura. Abbiamo già fatto tantissimi interventi, importanti", - dice, e ricorda "il terrazzo dei Portici e dei giochi inclusivi per la scuola".

"Andremo avanti nelle ristrutturazioni - aggiunge - ma anche progetti nuovi, come il parcheggio della Baldasserona che potrà agevolare i turisti in visita e sarà adeguato anche per persone con difficoltà. Porteremo avanti il progetto del parco di Cailungo che abbiamo già iniziato a realizzare e tanti altri che abbiamo in fase di lavorazione. Difficile tuttavia poter portare avanti il tutto in cinque anni di mandato".

C'è però una priorità che sta molto a cuore alla Giunta e al suo Capitano: la sicurezza: sulla strada, nelle scuole e nei parchi. E lo spirito di comunità: "riportare la comunità in piazza, - sottolinea Barbara Bollini - un progetto su cui lavoriamo da tre anni, questo è il quarto anno, incrementando feste, concorsi, riportando all'attenzione dei cittadini i giochi antichi. Cerchiamo quindi di portare avanti tutto il nostro progetto iniziale".