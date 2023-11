Cartolarizzazione: la Commissione Finanze prende tempo. Opposizione all'attacco: "La maggioranza non c'è più"

Commissione finanze

Dopo l'audizione in seduta segreta di ABS, la Commissione Finanze non vota la garanzia dello Stato sul progetto di cartolarizzazione degli NPL e l'aumento di capitale sociale della società IGRC, l'istituto per la gestione e il recupero dei crediti. Vuole infatti approfondire i documenti trasmessi in apertura di seduta, consegna tacciata dai commissari di opposizione come “tardiva e irrispettosa” ma che il Segretario alle Finanze giustifica con la volontà di accelerare. “Neanche noi – spiega Gatti - abbiamo preso in esame il piano industriale”.

Per la minoranza, però, “il metodo del Governo è arrogante e autoreferenziale”. Le porte dell'Aula si chiudono per entrare nel merito del progetto. E' prevista per legge, tra l'altro, l'autorizzazione da parte del coordinamento di vigilanza di Banca Centrale, indispensabile al fine della delibera sulle garanzie dell'operazione.

In modalità pubblica, invece, la nomina del Presidente della Commissione in sostituzione di Sua Eccellenza Gaetano Troina. La maggioranza propone Mirko Dolcini. Anche l'opposizione fa un nome, ma non indica un proprio membro bensì Pasquale Valentini del Pdcs che – a parità di voti – viene eletto per “anzianità di servizio”. “Avevamo i numeri per determinare il Presidente e lo abbiamo fatto” - scrive in una nota congiunta - confidando che Valentini possa garantire lo svolgimento dei lavori in un contesto di maggiore dialogo e confronto.

Soprattutto torna a stigmatizzare l'assenza del numero legale, puntando il dito contro una “maggioranza che non c'è più”, “presente nella Commissione del pomeriggio con 4 consiglieri su 11”. “Solo per rispetto della delegazione venuta a relazionare sul progetto di cartolarizzazione che abbiamo garantito lo svolgimento dei lavori”. Forte dei numeri, porta a casa l’ordine del Giorno sull’avio superficie di Torraccia, “ma la disfatta – nota - ha avuto un epilogo quando il Governo e la sua inesistente maggioranza hanno constatato di non avere i numeri per approvare alcuna deliberazione. E hanno deciso di rimandare la decisione sul progetto NPL”. C'è infatti l'impegno a riconvocare una nuova seduta in tempi celeri.

Leggi la nota congiunta delle forze di opposizione