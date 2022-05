Caso Serenissima, RF: “Ciavatta ha fatto un esposto e a indagare è stato Canzio”

“Ciavatta ha fatto un esposto” - e non una “letterina” - che ha dato l'avvio al caso Serenissima. A sottolinearlo Repubblica Futura che, in un comunicato, cita un documento, firmato dal Dirigente Giovanni Canzio, pubblicato sull'edizione di ieri de L'Informazione. Da lì – ricostruisce RF – inizia la “caccia alle streghe” verso qualche cittadino che ha avuto “l’ardire di inviare i suoi contributi ai giornali”. Ed ora – prosegue – la maggioranza “difende l'indifendibile”, anziché ammettere la verità e chiedere scusa. Mentre in tribunale, secondo il partito, “ad individuare i soggetti da indagare ed i reati per i quali indagarli”, è stato proprio il Dirigente Canzio.