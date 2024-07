CGG: accesa la coda del dibattito sulla tornata elettorale. Dialettica articolata anche in maggioranza

Al termine della Sessione un passaggio atteso, seppure di carattere formale: il conferimento, da parte della Reggenza, alla DC – la maggiore delle Liste della Coalizione vincitrice -, del mandato per la formazione del nuovo Esecutivo. Giochi sostanzialmente fatti, come è noto, sia sulla squadra che sul programma - che pare sia suddiviso in 112 punti -; tanto che già si era ipotizzata la tempistica del prossimo Consiglio, che dovrebbe iniziare il 18 luglio. E nel quale presteranno giuramento i Segretari di Stato, oltre all'approvazione del documento programmatico.

Nella mattinata odierna era invece proseguito il dibattito sulla consultazione elettorale del 9 giugno; tema ricorrente la parabola del movimentismo. Dagli esponenti di RETE un'autonalisi della debacle, originata – è stato osservato – dall'esperienza governativa “innaturale” con la DC; scelta pagata cara ma che andava fatta in quel periodo storico; così è stato rimarcato.

Soddisfatte dei consensi in crescita invece le altre due formazioni all'Opposizione; concordi peraltro nel biasimare il clima in campagna elettorale. RF ha ad esempio parlato di una campagna di odio mediatico. Su un punto – per la cronaca – si è registrato un consenso unanime in Aula: la necessità di rivedere l'attuale Legge elettorale; chi la definisce un guazzabuglio, chi un mostro.

Preoccupazioni, in seno a Libera, anche per il trend dell'astensionismo; guardando al futuro di governo è stata poi espressa la necessità di coniugare il desiderio di stabilità – emerso chiaramente dalla tornata – con l'esigenza di un cambiamento. Dai compagni di coalizione del PSD l'invito a prendere in considerazione sia ciò che unisce alla DC, sia ciò che divide. Già ieri il Segretario Pedini Amati aveva vivacizzato la discussione con prese di posizione forti; di certo non passate inosservate nella neo-maggioranza. Piuttosto irritato, oggi, Gian Carlo Venturini: a qualcuno dà fastidio il risultato “inequivocabile” della Democrazia Cristiana, ha tuonato.

Confronto a tratti acceso anche con gli ex alleati di Motus; che hanno risposto piccati a chi – come Francesco Mussoni – aveva definito la corsa in solitaria “poco umile e strategicamente sbagliata”. Nessuna presunzione – ha replicato Gaetano Troina -; piuttosto una scelta della base; basta con questa formula della “sindrome di calimero”.

Botta e risposta anche sulla genesi dell'intesa DC-Libera, e l'ormai noto emendamento a doppia firma. Chiuso il comma è anche terminata la seduta. Sguardo ora al Governo che verrà; nella prossima sessione si dovrebbe procedere anche alla sostituzione in Consiglio dei 10 Segretari di Stato con i primi non eletti delle rispettive liste.

Vai al report della mattinata