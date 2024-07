La Dc consegna alla Reggenza programma e squadra di Governo

Sentiamo Giancarlo Venturini

E' appena terminata la sessione che ha visto il giuramento dei membri del Consiglio Grande e Generale per la XXXI Legislatura quando la Reggenza conferisce il mandato per la formazione del nuovo esecutivo al PDCS, il partito più votato alle elezioni di un mese fa. E sono le 16 in punto quando la delegazione composta dai vertici di via delle Scalette - il Presidente Valentini, il Segretario Venturini e il vice Ciavatta, il Presidente del movimento giovanile Mularoni - tornano a Palazzo per consegnare nelle mani dei Capi di Stato squadra di Governo e programma.

“Come avevamo anticipato, l'obiettivo di questa nuova maggioranza costituita da due coalizioni è di dare quanto prima un governo alla Repubblica e ai suoi cittadini – dice il Segretario del Pdcs, Giancarlo Venturini - Abbiamo ricevuto il mandato alle 13:15, abbiamo concordato di consegnarle in giornata proprio per dare modo alla Reggenza di convocare l'Ufficio di Presidenza e poi li consiglio la prossima settimana per gli ultimi atti”.

Ufficio di Presidenza convocato, a stretto giro, per venerdì 12. Di nuovo in Aula sul finire della prossima settimana. Sarà la sessione che darà piena operatività alla nuova legislatura: vedrà, accanto al giuramento dei 10 Segretari di Stato, la loro sostituzione e successivo giuramento anche per i primi dei non eletti nelle rispettive formazioni: 5 per il Pdcs e 1 in casa AR; 2 in Libera e 2 nel PSD. Altro tassello importante, il dibattito sul documento programmatico, definito corposo, nella forma e nei contenuti, declinato in 112 punti.

“E' un programma molto ampio – prosegue Venturini - sono circa 24 pagine; tocca tutti i temi importanti e salienti che sono necessari per affrontare la prossima legislatura e da mettere in atto sulla base dell'impegno assunto con i cittadini con le elezioni”.

Nel video, l'intervista al Segretario del PDCS, Giancarlo Venturini

Annamaria Sirotti