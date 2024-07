Maggioranza trova la sintesi su commissioni e sanità, mentre Libera e Psd ribadiscono compattezza e visione comune

Il Consiglio che si aprirà domani sancirà il pieno avvio della XXXI Legislatura: giureranno, infatti, i dieci Segretari di Stato e i consiglieri eletti in loro sostituzione. Non prima, però, di lunedì prossimo, dato che, subito dopo il comma comunicazioni, ci sarà l'approvazione del Programma di Governo. Importante banco di prova per la neo maggioranza che dovrà dimostrare compattezza ed unità d'intenti su priorità politiche e indirizzi strategici.

Proprio oggi Psd e Libera, in un comunicato, smentiscono le voci su ipotetiche divisioni all'interno della coalizione. Ad alimentarle alcune dichiarazioni sull'ex tiro a volo di Murata. In Conferenza stampa, infatti, Libera aveva dichiarato che erano stati stralciati i progetti riguardo all'area. “L’alleanza è solida e compatta” - scrivono - confermando di voler perseguire “con determinazione” il progetto riformista e di condividere una visione comune per il futuro del Paese, vale a dire la promozione di una crescita economica che rispetti i valori fondamentali dell’ambiente e della socialità. Si dicono quindi aperti a valutare ogni tipo di investimento, pubblico o privato, nel rispetto delle prerogative di tutti i cittadini. Vale anche per l’area dell'ex tiro a volo, dove si ribadisce l’impegno a considerare progetti che possano contribuire positivamente al territorio e alla comunità.

E sempre oggi in una riunione di maggioranza molto partecipata si è discusso di priorità, decreti in scadenza e sanità. Sull'atto organizzativo ISS è stato valutato di aprire un confronto per affrontare nel dettaglio le varie questioni. Riguardo al Comitato Esecutivo, pare ci sia la volontà condivisa di sostituirlo, con valutazioni – come da programma di Governo – su una sua riorganizzazione. Si è parlato anche delle Commissioni, che prenderanno forma in questa sessione consiliare e sulle cui presidenze sarebbe stata trovata la sintesi.

Riguardo ai Capigruppo Consiliari, i ruoli sono definiti. Il PDCS ha designato all'unanimità Massimo Andrea Ugolini, che nella scorsa legislatura ha ricoperto il ruolo di Segretario alla Giustizia e che, nelle consultazioni per la squadra di Governo, ha fatto un passo indietro mettendosi al servizio del partito per garantire equilibrio e unità. Alleanza Riformista ha scelto Gian Nicola Berti, Libera Giuseppe Maria Morganti e il Psd Matteo Rossi. Nell'opposizione: per Repubblica Futura Nicola Renzi, per Rete Emanuele Santi mentre per Domani Motus Liberi Fabio Righi.

Tornando al Congresso di Stato, si stanno delineando gli staff di Segreteria. Le bozze delle delibere di nomina verranno consegnate agli Interni, in vista del Congresso del 23 che potrebbe prenderle in esame. C'è ancora tempo per ufficializzare la squadra, anche perché non tutti hanno sciolto le riserve. La pratica, quindi, potrebbe essere rinviata alla successiva seduta, in programma i primi di agosto. Circolano già i primi nomi: Elia Rossi, che è anche sindaco di Montegrimano, sarà Segretario Particolare di Rossano Fabbri all'Industria mentre Alan Gasperoni ricoprirà l'incarico per Federico Pedini Amati al Turismo.