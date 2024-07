Cominciata la sessione per la nomina del Congresso di Stato e l'approvazione del programma di Governo

Avviata in mattinata la sessione del Consiglio Grande e Generale che prevede l'approvazione del Programma di Governo per la XXXI legislatura e la nomina del Congresso di Stato che si perfezionerà, probabilmente lunedì prossimo, con il giuramento. La seduta si è aperta con un vivace comma comunicazioni, in cui ha avuto ampio spazio il tema giudiziario, anche alla luce della recente sentenza di primo grado del processo Caso Titoli, con le condanne del finanziere Confuorti, di ex membri della vigilanza di Banca Centrale e dell'ex direttore di Banca Cis Daniele Guidi.